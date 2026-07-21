Казахстанский перевозчик так и не возобновил рейс из Омска в Астану - ранее его приостановили ориентировочно до 20 июля.
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Казахстанский перевозчик так и не возобновил рейс из Омска в Астану - ранее его приостановили ориентировочно до 20 июля.
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