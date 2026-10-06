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Елена Валюшкина не отвечала на звонки незнакомцев — но «приставы» из мессенджера взломали её «Госуслуги»

Елена Валюшкина не отвечала на звонки незнакомцев — но «приставы» из мессенджера взломали её «Госуслуги»

Елена Валюшкина впервые в жизни стала жертвой мошенников. О случившемся 63-летняя актриса рассказала сама — вышла на связь из машины, чтобы предупредить поклонников.

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