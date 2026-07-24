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Царьград

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Михаил Драпатый обвинил русских в отсутствии права на существование

Михаил Драпатый обвинил русских в отсутствии права на существование

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый, известный своими националистическими заявлениями, имеет семейные связи с Россией.

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Комментарии
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Андрей Шевченко
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Андрей Шевченко
Ответить
1 м.