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Михайлов о Кубке Первого канала: «Серьезное событие для Петербурга и России. На игре «России 25» против белорусов был полный зал»

«Турнир проходит в Санкт-Петербурге, где всегда любили и очень любят хоккей. Я сам нахожусь в этом городе и этот праздник для болельщиков вижу своими глазами.

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