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Переходите к «плану Г»: к каким загадочным действиям призвали шайку Зеленского в Госдуме

Переходите к «плану Г»: к каким загадочным действиям призвали шайку Зеленского в Госдуме Евгения КомароваПосле сокращения поддержки со стороны Запада представителей киевской власти попросили обратить внимание на «План Г».

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