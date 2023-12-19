Переходите к «плану Г»: к каким загадочным действиям призвали шайку Зеленского в Госдуме Евгения КомароваПосле сокращения поддержки со стороны Запада представителей киевской власти попросили обратить внимание на «План Г».
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