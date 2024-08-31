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В Поморье избавятся от 36 лесных свалок до конца октября

В Поморье избавятся от 36 лесных свалок до конца октября

В Архангельской области серьёзно взялись за вопрос ликвидации лесных свалок. Правительство региона заключило контракт с вилегодским предприятием, согласно которому 36 свалок должны исчезнуть до конца октября.

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