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MeMo-Logic

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Могут ли мужчина и женщина «просто дружить»: истории побывавших во френдзоне

Могут ли мужчина и женщина «просто дружить»: истории побывавших во френдзоне

Если хотите создать в любой компании острую дискуссию, задайте вопрос: «Могут ли мужчина и женщина по-настоящему дружить или все дороги рано или поздно ведут в постель?» Полемика на два часа гарантирована .

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