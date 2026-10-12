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Нескучные технологии

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Школьница из Мексики создала устройство для тушения огня звуком

Школьница из Мексики создала устройство для тушения огня звуком

16-летняя Анхела Кариме Венегас Эрнандес из мексиканского города Альтамира разработала устройство Vortex Tech, которое тушит небольшие очаги пламени с помощью звуковых волн.

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