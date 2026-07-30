Иранцы добьют США "ормузской дубинкой". У Вашингтона осталось лишь два пути

СК

Сергей Ковалев

Иран отобьётся, гегемон с Израилем отступят на время, но суть вещей неизменна: в краткосрочной перспективе кукловоды скорректировали стоимость углеводородов, линия развития и претензий кукловодов, как владельцев наднационального частного капитала, к странам-обладателям ресурсов неотвратима в текущей парадигме вялотекущего либерализЬма. паразитов мало с территорий гнать, их под шконку загонять надо и не позволять оттуда вылезать. только тогда человечество сдвинется с мёртвой точки, в которой застряло по вине глобального частного бабла.