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Воронежские новости

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Воронежские энергетики предупредили рыбаков о смертельной опасности ловли рядом с ЛЭП

Воронежские энергетики предупредили рыбаков о смертельной опасности ловли рядом с ЛЭП

Энергетики предупреждают, что смертельную электротравму можно получить не только при касании провода, но и просто проходя под ЛЭП с удилищем.

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