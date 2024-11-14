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БУТЫРСКИЕ новости

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Полицейские на станции метро «Савеловская» задержали мужчину, ограбившего курьера

В полицию УВД на Московском метрополитене обратился 23-летний мужчина, который сообщил о том, что на станции метро «Савеловская» неизвестный обманным путем открыто похитил у него купленную мойку, которую он должен был доставить в офис фирмы.

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