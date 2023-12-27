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Царьград

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“Потерь будет больше”. Женщина-снайпер ВСУ Елена Белозерская сообщила о гибели 18 подруг

“Потерь будет больше”. Женщина-снайпер ВСУ Елена Белозерская сообщила о гибели 18 подруг

В Сети появились имена и фото погибших в зоне спецоперации женщин-снайперов ВСУ.Украинская снайперша Елена Белозерская, состоявшая в нацбатальоне, опубликовала имена и фамилии погибших на полях сражениях соратниц.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Они сами выбрали свою судьбу, только и всего.
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14 час.
Иванов
Лучше бы простыми проститутками работали. А то были и проститутками и снайперами. Так им сукам надо!
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Именно против них был запушен проект Орсис.
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8 час.

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