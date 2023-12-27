“Потерь будет больше”. Женщина-снайпер ВСУ Елена Белозерская сообщила о гибели 18 подруг

В Сети появились имена и фото погибших в зоне спецоперации женщин-снайперов ВСУ.Украинская снайперша Елена Белозерская, состоявшая в нацбатальоне, опубликовала имена и фамилии погибших на полях сражениях соратниц.
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