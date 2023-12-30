Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    ВС России пока не зачистят Харьковскую и Днепропетровскую области, обстрелы Белгородской области будут продолжатьсяВ результате раке...
  • Надежда Белугина
    По-моему, "абсурдные" прогнозы делал Диоген, живший в бочке. Будут ли соответствовать прогнозы из более комфортного ж...Медведев поделилс...
  • Надежда Белугина
    Пошумели и успокоились...Противно всё...Ивлееву оштрафова...

Медведев поделился «абсурдными» прогнозами на 2024 год

Медведев поделился «абсурдными» прогнозами на 2024 год

В 2024 году президента США объявят в розык, а власть в Японии захватит Годзилла. Такие предсказания содержит шуточный прогноз замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева, опубликованный в соцсетях 30 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
По-моему, &quot;абсурдные&quot; прогнозы делал Диоген, живший в бочке. Будут ли соответствовать прогнозы из более комфортного жилья?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх