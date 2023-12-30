Медведев поделился «абсурдными» прогнозами на 2024 год

В 2024 году президента США объявят в розык, а власть в Японии захватит Годзилла. Такие предсказания содержит шуточный прогноз замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева, опубликованный в соцсетях 30 декабря.
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