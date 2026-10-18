Аллигатор напал на 71-летнего рыбака в американском штате Флорида, мужчина погиб. Этот случай стал второй трагической встречей человека с хищником с начала 2026 года.
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