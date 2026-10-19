23 октября в рамках Московского инвестиционно-промышленного форума эксперты и представители индустриального сектора города обсудят, как развитие технологий меняет облик российской промышленности и как дизайн помогает превращать прорывные разработки в конкурентоспособные продукты.
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