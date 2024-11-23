Минтруд предложил дать пенсионерам удостоверения с QR-кодом для льгот

Он будет дополнять обязательные реквизиты, которые имеются на бумажном носителе Минтруд России предлагает с 1 июля 2025 года дать возможность пенсионерам получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса.
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