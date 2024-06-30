МВД: переселение 413 человек в РФ согласовано по новой программе репатриации

Известия/Дмитрий Коротаев В рамках новой программы репатриации переселение в Россию согласовано уже для 413 соотечественников, сообщила в воскресенье, 30 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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