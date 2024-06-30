РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Что-то не было слышно, чтобы  возбуждались уголовные дела в отношении судей  действующих, или в отставке. Скорее всег...Бастрыкин попроси...
  • лина любимцева
    Но ПОКА Макрон президент Франции..."Провальный успех...
  • Виктор Галкин
    Финляндию забыли, а надо по ней жахнуть.600 самолетов и 1...

МВД: переселение 413 человек в РФ согласовано по новой программе репатриации

МВД: переселение 413 человек в РФ согласовано по новой программе репатриации

Известия/Дмитрий Коротаев В рамках новой программы репатриации переселение в Россию согласовано уже для 413 соотечественников, сообщила в воскресенье, 30 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх