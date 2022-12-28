Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники, киевский режим осудил ее на 15 лет, сообщил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники, киевский режим осудил ее на 15 лет, сообщил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
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