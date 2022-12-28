Русская весна

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Арестовали на границе: Латвия выдала Украине сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области

Арестовали на границе: Латвия выдала Украине сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники, киевский режим осудил ее на 15 лет, сообщил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

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