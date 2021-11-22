Беспощадный разгром в скорострельном режиме. Матчи 15-го тура РПЛ

«Динамо» демонстрирует яркий атакующий футбол и выходит на позицию главного преследователя «Зенита» «Динамо» - «Арсенал» - 5:1 Весьма закономерно, что одна из самых атакующих команд чемпионата завершила первый круг вслед за «Зенитом», то есть на втором месте - и по количеству набранных очков, и по числу забитых мячей.
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