Беспощадный разгром в скорострельном режиме. Матчи 15-го тура РПЛ

«Динамо» демонстрирует яркий атакующий футбол и выходит на позицию главного преследователя «Зенита» «Динамо» - «Арсенал» - 5:1 Весьма закономерно, что одна из самых атакующих команд чемпионата завершила первый круг вслед за «Зенитом», то есть на втором месте - и по количеству набранных очков, и по числу забитых мячей.