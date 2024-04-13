Депутат бундестага Вагенкнехт: Шольц не способен вести переговоры с Россией

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт обрушилась с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца за неспособность Германии инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта, по ее словам, однопартиец Шольца экс-канцлер Германии Герхард Шредер может оказать содействие в этом вопросе, но этого не происходит.