Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил включение двух районов ХМАО в Арктическую зону. Присоединение к особой территории Березовского и Белоярского районов согласовано на сегодняшнем заседании правительства РФ, сообщает официальный telegram-канал ведомства «Правительство России».
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