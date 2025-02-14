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Царьград

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Русские ударили по секретным бункерам с членами правительства и генералами. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Русские ударили по секретным бункерам с членами правительства и генералами. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Русские ракеты скоро доберутся до бетонного укрытия Владимира Зеленского.Стало известно о том, что министр обороны России Андрей Белоусов дал приказ ударить русскими ракетами по секретным бункерам в Киеве, в которых укрываются члены правительства, высокопоставленные генералы, а возможно, и сам Владимир Зеленский.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Надо бы и Верховную Раду, одним ударом к Бандере отправить, в стране хаос, анархия, неразбериха. Забросить все крупные укрепы ФАБами, сразу и по всей ЛБС. В итоге обвал фронта и паническое бегство ВСУ с передовой. Но это очень быстро надо делать.
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