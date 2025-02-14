Русские ударили по секретным бункерам с членами правительства и генералами. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

ИМ

Ильдус Мамлеев

Надо бы и Верховную Раду, одним ударом к Бандере отправить, в стране хаос, анархия, неразбериха. Забросить все крупные укрепы ФАБами, сразу и по всей ЛБС. В итоге обвал фронта и паническое бегство ВСУ с передовой. Но это очень быстро надо делать.