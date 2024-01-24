Церковный праздник «День памяти святой мученицы Татианы» отмечают в России 25 января 2024 года Анна Чернышова25 января 2024 года — особенный день, который отмечается в соответствии с народными обычаями в честь православного торжества «День святой мученицы Татианы».
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