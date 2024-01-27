Движение транспорта в центре Петербурга частично ограничат 27 января

Также будут временно изменены 10 маршрутов общественного транспорта. Временные ограничения в движении транспорта затронут несколько улиц центра Петербурга в связи с празднованием юбилея полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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