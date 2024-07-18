В Санкт-Петербурге мигрант изрезал ножом 9-классника за неосторожное слово

Интересная жизнь с Vera Star Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время совещания по результатам деятельности территориальных следственных органов в 1-м полугодии 2024 года в очередной раз озвучил некоторые данные по преступлениям совершаемым мигрантами.