В Санкт-Петербурге мигрант изрезал ножом 9-классника за неосторожное слово

Интересная жизнь с Vera Star Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время совещания по результатам деятельности территориальных следственных органов в 1-м полугодии 2024 года в очередной раз озвучил некоторые данные по преступлениям совершаемым мигрантами.
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