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В Санкт-Петербурге мигрант изрезал ножом 9-классника за неосторожное слово

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, режут потихоньку, для того и приезжают эти дикие животные.
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4 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Надо быть полной идиоткой, чтобы выйти замуж за мастурбека
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3 час.
лл
лина любимцева
И ДОЛГО еще россияне будут это все терпеть?!!
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54 мин.

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