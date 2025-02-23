Российские подрядчики могут поучаствовать в восстановлении сектора Газа

Готовность администрации президента США Дональда Трампа привлечь к контрактам по восстановлению сектора Газа мировых девелоперов (строительные компании) открыла окно возможностей для российских подрядчиков.
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