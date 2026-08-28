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«Вы оба для меня пустое место»: почему советская драма о Клаве Климковой пугает и сегодня

«Вы оба для меня пустое место»: почему советская драма о Клаве Климковой пугает и сегодня

«Почему ты со мной не здороваешься?» — этот будничный вопрос из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.

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