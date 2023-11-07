Знаете ли вы «Вовку в Тридевятом царстве» и другие мультики из советского детства, говорящие смешным голосом Рины Зеленой?

Даже тем, кто родился, рос и даже жил в СССР, будет не просто сложно, а архисупердикосложно! Узнайте, кто вы — Царь или Лошарик? фото: кадр из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» (1965)В этот день, 7 ноября, родилась не только так называемая Великая Октябрьская социалистическая революция, но действительно великая Рина Зеленая.