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FiNE NEWS

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Песков сообщил о возможности, но отсутствии планов встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае пока не запланирована, однако не исключена в перспективе.

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