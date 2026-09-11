Песков сообщил о возможности, но отсутствии планов встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае пока не запланирована, однако не исключена в перспективе.