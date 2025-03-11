❕В Крыму за всё время собрали больше 760 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта По информации пресс-службы МЧС России, за всё время было очищено больше 222 километров крымского побережья.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❕В Крыму за всё время собрали больше 760 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта По информации пресс-службы МЧС России, за всё время было очищено больше 222 километров крымского побережья.