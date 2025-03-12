Китайский рынок в фокусе: почему инвесторы возвращаются

По словам руководителей и аналитиков, в этом году интерес иностранных инвесторов к китайскому рынку, вероятно, возрастет благодаря активизации политических усилий по оживлению внутреннего потребления и инновационному буму, охватившему экономику.
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