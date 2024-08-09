В России подорожают иностранные цветы и алкоголь

До конца года ввозить срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами, станет дороже.
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