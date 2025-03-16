БлокнотРУ В течение одного дня, сразу два представителя, так называемых диаспор, таджикской и узбекской, высказались по поводу озвученной инициативы руководителя Братска, ввести ограничения на выдачу сертификатов на жилье, мигрантам и «новым россиянам».
Идет обнал сертификатов на жилье: есть мнение, что чиновники «продают» квартиры за откат
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Не советую тратить время на разговоры с "александром соболевым". Это платный тролль, он здесь только для того, чтобы утопить разговор в бессмысленной грязной ругани. На тему разговора ему плевать. Собеседников он путает, а ответы все равно не читает.
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7 час.
ЕБ
Евгений Бут
Не отвечайте ему, это тролль!
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6 час.
Евгения Болотова
доказательств скорее всего не найдут, кто же признается, да и порядком отработано это за 30 то с лишним лет... А что дело нечисто сомневаться не приходится. Если бы за такое чиновников тут же увольняли, может ни так наглели бы... Но их же если увольняют и переводят на другое сытое место и... снова здорова...
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3 час.
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