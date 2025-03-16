Идет обнал сертификатов на жилье: есть мнение, что чиновники «продают» квартиры за откат

Не советую тратить время на разговоры с "александром соболевым". Это платный тролль, он здесь только для того, чтобы утопить разговор в бессмысленной грязной ругани. На тему разговора ему плевать. Собеседников он путает, а ответы все равно не читает.

Евгения Болотова

доказательств скорее всего не найдут, кто же признается, да и порядком отработано это за 30 то с лишним лет... А что дело нечисто сомневаться не приходится. Если бы за такое чиновников тут же увольняли, может ни так наглели бы... Но их же если увольняют и переводят на другое сытое место и... снова здорова...