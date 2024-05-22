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МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность

МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность

МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки 700 тысяч рублей за халатность Заводский районный суд Кемерово обязал Министерство внутренних дел (МВД) выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей.

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