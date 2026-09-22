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Татар-информ

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Открылся прием заявок на конкурс «Юный Управдом»

Открылся прием заявок на конкурс «Юный Управдом»

Прием заявок на IV Всероссийский конкурс детей и молодежи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания» продлится до 9 ноября 2026 года.

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