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СП: Какие планы появились у Илона Маска на Украину и почему именно сейчас

СП: Какие планы появились у Илона Маска на Украину и почему именно сейчас

На украинской повестке дня возникла фигура американского предпринимателя и инженера Илона Маска, который в свою очередь предложил условия для осуществления мирных договоренностей между Россией и Украиной, сообщает издание "Свободная Пресса".

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