На украинской повестке дня возникла фигура американского предпринимателя и инженера Илона Маска, который в свою очередь предложил условия для осуществления мирных договоренностей между Россией и Украиной, сообщает издание "Свободная Пресса".
На украинской повестке дня возникла фигура американского предпринимателя и инженера Илона Маска, который в свою очередь предложил условия для осуществления мирных договоренностей между Россией и Украиной, сообщает издание "Свободная Пресса".
Свежие комментарии