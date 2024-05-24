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Педро о дубле «Спартаку»: «Я забил самый красивый гол в карьере. Это был невероятный выброс адреналина»

– Соперником по финалу Кубка мог быть «Спартак», которому ты уже забил два гола. Ты больше расстроен, что соперник будет не такой принципиальный, или рад, что «Балтика» слабее? – Я уважаю всех оппонентов.

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