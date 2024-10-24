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Парламентская газета

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В бюджете удвоили финансирование проектов технологического лидерства

В бюджете удвоили финансирование проектов технологического лидерства

В проекте федерального бюджета на 2025—2027 годы удвоили финансирование проектов, направленных на достижение технологического лидерства, сказал глава Минфина Антон Силуанов, представляя документ на пленарном заседании Госдумы 24 октября.

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