В бюджете удвоили финансирование проектов технологического лидерства

В проекте федерального бюджета на 2025—2027 годы удвоили финансирование проектов, направленных на достижение технологического лидерства, сказал глава Минфина Антон Силуанов, представляя документ на пленарном заседании Госдумы 24 октября.
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