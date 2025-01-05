Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года

Kion покажет мистическая мелодраму «Танго на осколках» с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым в главных ролях, Wink выпускает драмеди «Между нами химия», а на «Кинопоиске» выходит фэнтези-сага «Этерна» и не толькоСтриминги продолжают набирать обороты по количеству производимого контента.