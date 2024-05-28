СВО нужна внутри России

Михаил Мазнев

Духовная Весна в пробуждающейся Руси! Рядовым бойцам, уже участвующим в СВО, предстоит ещё произвести революцию в своём мировоззрении, трезво оценив последствия "вакцинации" против их РАсУМа, и развернуть эту войну против её тайных организаторов, чтобы очистить свой тыл от вражеской пятой колонны слуг Золотого Тельца - еврейского божества, действующей с обеих сторон на всех уровнях власти, совершив выбор космического значения между кошельком и Родиной, существованием Земли. Одновременно бойцам надо вспомнить, что первая мировая война, развязанная американскими и британскими евреями, была остановлена братанием самих рядовых бойцов на переднем крае ранее единого братского народа русов-ариев (РА=АР, катар, дак, жак, альбигоец, франк, немец=Семён). Сейчас в Украине сложилась абсолютно такая же ситуация для исправления ошибок 1917 года. Главным в будущем примирении станет мирный переход из оседлого городского уклада жизни из-под власти паразитирующего чиновничества и глобального рабства мировых денег к кочевому сельскому общинному народовластию в виде местных советов старейшин на основе всемирного кооперативного товарообмена в составе новой Системы самоуправления без всех современных искусственных препятствий на пути объединения всего человечества, в которой каждый человек имеет равные права на участие в управлении Землёй. России, Востоку и Западу предстоит коллективно рассмотреть недостатки в нашей жизни, указанные Создателями Солнечной Системы в книге Николая Левашова "Последнее обращение к Человечеству", и устранить их для приёма человечества во все космические объединения. Нам предстоит заново воссоздать историю человечества на Земле, удалив накопившуюся ложь и открыв доступ историкам к скрываемым ныне артефактам. Надо вернуть воспитательную функцию наших старейшинам в эстафете поколений с возрождением непрерывности единства физического развития и духовной учёбы землян всех возрастов на всём протяжении их воплощений на Земле. Надо восстановить династическое служение всем землянам казаков - привилегированного пограничного сословия. Русы несут прямую ответственность за сплочение всего человечества во всех формах нашего космического союза. Подробности проэкта возрождения нашего будущего найдёте на моих личных страницах ВКонтакте, Моём Мире, ФБ ("ОК" сейчас заблокированы). Приглашаю всех землян к Общему Делу. Удачи нам всем! До связи. Михаил. Миша. Медведь.