Экс-сотрудник СБУ — Зеленскому о «лёгкости возврата Крыма» в состав Украины: Это приведёт к партизанской войне

В ходе многомесячной подготовки к вначале весеннему, а затем и летнему контрнаступлению ВСУ киевские глашатаи наперебой грозились стремительным прорывом российской обороны и возвратом к так называемым границам 1991 года, включая «возврат» Крыма.
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