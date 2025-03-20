Новый сюжетный трейлер хоррор-шутера Industria 2 Разработчики Industria 2 показали но...

Новый сюжетный трейлер хоррор-шутера Industria 2Разработчики Industria 2 показали новый сюжетный трейлер в рамках Future Games Show, и он определенно навевает мысли о Half-Life и Attack on Titan (последнее для людей с очень богатой фантазией, да).
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