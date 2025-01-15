Почему 2025 год астролог назвала «изумрудным», и для кого он станет прорывом

Астролог Сьюзан Миллер назвала 2025 год «изумрудным» для двух счастливых знаков зодиака. Это время, когда Юпитер, планета удачи и изобилия, оказывает свое сильнейшее влияние, создавая благоприятные условия для прорыва в жизни.
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