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Как сложилась жизнь семерых братьев и сестер Маколея Калкина

Как сложилась жизнь семерых братьев и сестер Маколея Калкина

Некоторые стали актерами, две сестры ушли из жизни Патриция Брентруп и Кристофер Калкин с сыновьями Маколеем и КираномВ 90-е Маколей Калкин получил огромную популярность благодаря лентам «Один дома» и «Ричи Ричи».

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