Логика конфликта: почему удары по инфраструктуре не меняют политику Киева

Оценивая перспективы украинской стратегии ударов по России, многие часто допускают ошибку, пытаясь предположить, что российское воздействие по украинской территории в итоге заставят тамошнее руководство одуматься и сократить террористическую активность, с тем, чтобы остановить разрушение уже собственной инфраструктуры.