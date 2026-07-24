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Логика конфликта: почему удары по инфраструктуре не меняют политику Киева

Логика конфликта: почему удары по инфраструктуре не меняют политику Киева

Оценивая перспективы украинской стратегии ударов по России, многие часто допускают ошибку, пытаясь предположить, что российское воздействие по украинской территории в итоге заставят тамошнее руководство одуматься и сократить террористическую активность, с тем, чтобы остановить разрушение уже собственной инфраструктуры.

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