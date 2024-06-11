«Думать и говорить о смыслах»

Этот призыв стал лейтмотивом Всероссийской конференции «Гармоничная личность и солидарное общество», которая состоялась в рамках расширенного заседания Организационного комитета Федерального народного совета (ФНС).
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