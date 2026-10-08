Гендиректор «Спартака» о Карседо: «Если Россию вернут в еврокубки относительно быстро, не исключаю очень долгого и плодотворного сотрудничества. Если нет – это другая история»

Сергей Некрасов допустил, что Хуан Карлос Карседо проведет в «Спартаке» много лет. – За всю историю российского футбола нет ни одного иностранного тренера, который проработал бы в топ-клубе долго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым