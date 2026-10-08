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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Спартака» о Карседо: «Если Россию вернут в еврокубки относительно быстро, не исключаю очень долгого и плодотворного сотрудничества. Если нет – это другая история»

Сергей Некрасов допустил, что Хуан Карлос Карседо проведет в «Спартаке» много лет. – За всю историю российского футбола нет ни одного иностранного тренера, который проработал бы в топ-клубе долго.

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