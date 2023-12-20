Японскую Toshiba исключили из листинга Токийской фондовой биржи

Toshiba была исключена из листинга на биржах в Японии. Теперь конгломерат принадлежит группе инвесторов во главе с Japan Industrial Partners: под их управление Toshiba перешла после многих лет споров с иностранными инвесторами.
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