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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Японскую Toshiba исключили из листинга Токийской фондовой биржи

Toshiba была исключена из листинга на биржах в Японии. Теперь конгломерат принадлежит группе инвесторов во главе с Japan Industrial Partners: под их управление Toshiba перешла после многих лет споров с иностранными инвесторами.

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