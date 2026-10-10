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ФедералПресс

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Ушаков сообщил, что Лантратова будет контактировать с супругой Трампа по Алешкам

Ушаков сообщил, что Лантратова будет контактировать с супругой Трампа по Алешкам

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. ВС РФ делают все возможное, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в город Алешки (Херсонская область).

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