Тайный склад дронов раскрыт: как ФСБ предотвратила атаку на аэродром под Воронежем

В Воронежской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсию, целью которой, по данным спецслужбы, должен был стать военный аэродром «Балтимор».
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надеюсь сучке дадут не условно ?