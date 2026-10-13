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Тайный склад дронов раскрыт: как ФСБ предотвратила атаку на аэродром под Воронежем

Тайный склад дронов раскрыт: как ФСБ предотвратила атаку на аэродром под Воронежем

В Воронежской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсию, целью которой, по данным спецслужбы, должен был стать военный аэродром «Балтимор».

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